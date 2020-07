Acte en memòria d'Eva Abad al CAP Terrassa Est

Redacció

24.07.2020 | 15:55

El CAP Terrassa Est ha acollit aquest matí un acte d'homenatge a Eva Abad, la terrassenca que va perdre la vida avui fa just un any a mans de la seva parella. La directora del centre on treballava, Rosa Ramírez, ha manifestat en l'acte d'homenatge que el record de la doctora segueix present en el dia a dia del centre.

A l'acte hi ha assistit la família de l'Eva Abad, una àmplia representació dels companys del centre de primària, la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa, així com representats de l'Ajuntament de Terrassa, del Departament de Salut i d'Associacions de Veïns.