El PSC valora que el pla no focalitza la crisi sanitària

Mercè Boladeras

22.07.2020 | 19:20

El grup municipal socialista (PSC) a l'Ajuntament ha fet una valoració crítica del Pla de Xoc 2020 del govern municipal. El portaveu de la formació, Alfredo Vega, considera que "el document no dóna prioritat a una qüestió, com és la crisi sanitària a causa de la Covid-19 i els seus efectes; és dispers i barreja coses molt diferents. I, per tant, se'ns fa difícil donar-li suport però tampoc no el rebutgem perquè estimen que la intenció és bona".

El regidor socialista va fer aquesta primera observació durant la roda de premsa presencial per presentar les propostes de resolució que s'han tramitat pel ple ordinari del divendres. Vega, que estava acompanyat del regidor Marc Armengol, va iniciar la compareixença parlant del Pla de Xoc del govern municipal pel qual s'ha convocat un ple extraordinari per aquest dijous a la tarda.

El portaveu socialista va manifestar d'entrada que no es podria batejar com un pla de xoc. "Un pla de xoc vol dir fer un paquet de mesures per una situació concreta, d'emergència, i temporal en el temps. El document recull quasi tres-centes accions de tota mena, de les que moltes estaven recollides en el pressupost per aquest 2020. I, per altra banda, trobem a faltar la justificació de per què s'han posat unes coses i no uns altres i perquè tenen un cost i no un altre".

El regidor socialista va posar alguns exemples. "Aquest Pla de Xoc inclou la pista de gel de Nadal de 2019 (30.000 euros), la urbanització del carril bici Terrassa-Matadepera (28-764 euros), la Festa Major d'enguany (80.000), material escolar pels infants (2.500)... Es barregen coses diverses sense sentit i no ens han explicat perquè s'ha donat prioritat a unes sobre les altres. I, a més, no ho podem quantificar el cost perquè no tenim referència. La pista de gel val més que el material escolar però per quin motiu?"

perd solvència

El representant socialista creu que "el document no té un full de ruta clar i això fa que trontolli i perdi solvència". Així i tot, s'abstindran. "La intenció és bona i no volen posar bastons a les rodes però no és un pla de reactivació socioeconòmica per la pandèmia". Vega va afegir que aquest pla hauria d'incloure mesures per lluitar contra els efectes de la pandèmia i tenir una execució ràpida. En aquest sentit va recordar que la crisi sanitària és present i s'han de prendre accions d'acord amb el moment. Al respecte va dir que el document no entrava, per exemple, en si havia un segon confinament, fet que tornaria a provocar una emergència d'assistència sanitària i a paralitzar l'economia. El polític socialista va explicar les propostes que tenia el seu grup. Així, va dir que volen impulsar un pla d'ocupació per contractar rastrejadors (20 persones) que puguin vigilar i detectar casos i rebrots de la Covid-19 amb la finalitat d'evitar la transmissió de contagis. També va enumerar un altre pla d'ocupació amb 20 agents cívics que facin divulgació i ajudin a complir les mesures. Vega va considerar que seria necessari fer més campanyes a espais públics, en col·lectius de gent jove, i convenis amb els laboratoris per abaratir el cost de la prova sanitària.

Per últim, Vega va valorar les mesures de bonificació fiscal però va proposar pel sector dels empresaris autònoms que van paralitzar l'activitat durant l'estat d'alarma, que hi hagi una rebaixa en l'impost de circulació i en la taxa de gual.