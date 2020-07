Una nova denuncia per no dur mascareta i quatre advertiments més a grups

23.07.2020 | 04:00

Una unitat de la Policia Municipal va denunciar, dimarts al matí, una persona a la carretera de Montcada, amb l'avinguda de les Glòries Catalanes, per no dur la mascareta obligatòria per anar pel carrer. Els agents li van demanar la documentació, però la persona en qüestió s'hi va negar d'una forma reiterada. Finalment, va ser identificada i denunciada per no dur la mascareta.

El mateix dimarts, la Policia Municipal va advertir quatre grups de persones que no empraven la mascareta. A les 18.19 hores, les trucades de dos particulars van informar que hi havia un grup de persones al carrer de Ferran Casablancas, amb la plaça de Rosa Turu, fent molt soroll i sense complir les mesures de seguretat de la Covid-19. La policia hi va acudir i les persones, en veure els agents, es van posar la mascareta. Aquests els van informar de les conseqüencies sanitàries i administratives de no dur-la posada.