Un motorista denunciat per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents

22.07.2020 | 19:57

Dimarts, passades les 20 hores, una dotació de la Policia Municipal va aturar el conductor d'una motocicleta al carrer de Casp, amb el carrer del Marquès de Comillas. La raó és que el conductor havia realitzat diverses infraccions de trànsit, com no respectar dos semàfors en vermell i conduir mentre parlava pel telèfon mòbil. En el moment de dirigir-se a ell, el conductor es va mostrar molt alterat i quan els agents van iniciar l'escorcoll preventiu, li van trobar substàncies estupefaents. Després de sotmetre'l a la prova d'alcoholèmia (amb un resultat negatiu), el conductor va ser traslladat a la prefectura de policia, on se li va fer la prova de drogotest, i va donar positiu en consum de THC i cocaïna. Per aquest motiu va ser denunciat per possessió de substàncies estupefaents, per conducció temerària i per conduir utilitzant un aparell de telefonia mòbil.