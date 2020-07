Llibreters i floristes encaren a l'expectativa el Sant Jordi d'estiu

Emili González

Una rosa blanca com a homenatge als sanitaris que s'han deixat la pell durant la pandèmia i a les persones que han perdut la vida per la Covid-19. Aquesta és una de les apostes del Gremi de Floristes de Catalunya per al primer Sant Jordi d'estiu, que se celebra avui. La tradicional diada no va poder organitzar-se el passat 23 d'abril a causa de l'obligat confinament per la pandèmia, però llibreters i floristes no han volgut passar per alt una jornada que suposa una part significativa de les seves vendes anuals.

A Terrassa, l'Ajuntament va suspendre dilluns passat l'activitat "Llibres i roses al Sant Jordi", que avui havia de tenir lloc al Parc de Sant Jordi. La decisió forma part del paquet de mesures preventives que el Consistori ha pres per l'augment dels casos de Covid-19 a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Des de l'Ajuntament, però, s'ha donat facilitats a llibreters i floristes per tal que avui instal·lin paradetes d'exposició i venda davant dels seus establiments, o en l'espai més proper possible, i sempre respectant les mesures de seguretat imposades pel coronavirus.

incògnita

Aquest serà, sens dubte, el Sant Jordi més atípic en tenir lloc en ple juliol, així que els llibreters i els floristes l'encaren amb la incertesa de no saber quina en serà la resposta ciutadana. Només una de les quatre llibreries de Terrassa consultades ahir per aquest diari té previst d'entrada muntar avui una parada davant del seu establiment. Tot a l'espera de saber quina serà la reacció dels clients en una diada tan inusual.

"El que farem avui de diferent serà que ampliarem l'horari fins a les onze de la nit", expliquen des la llibreria Casa del Llibre-El Cau Ple de Lletres, situada al Centre, al carrer Cremat.

L'Àlvar Masllorens, propietari de La Temerària, al carrer de la Goleta, comenta que "com a establiment haguessin muntat una paradeta al Parc de Sant Jordi", però que "en quedar suspesa aquesta celebració, encarem la jornada com un dia normal".

Des de la llibreria Cinta (amb un punt de venda al carrer Ample i un altre, al carrer de la Palla), la Pepa Segarra assegura que, enguany, no celebrar el Sant Jordi la diada del 23 d'abril ha significat "un cop molt dur pel que fa a les vendes", i que "és una incògnita veure fins a quin punt les podrem recuperar un dia d'estiu".

En un Sant Jordi habitual, a la llibreria Cinta munten una paradeta al carrer Major, però avui no tenen previst exposar els llibres davant dels seus establiments.

Un dels indicatius de què s'acosta Sant Jordi acostuma a ser que hi ha un cert increment en la venda dels llibres ja en els dies previs a la diada. "Enguany no hem notat massa aquest augment", afirma la Magda Díaz, titular de la llibreria Atenea, al carrer dels Gavatxons. "Ens va salvar una mica la campanya 'Llibreries obertes'", comenta, impulsada per promoure la compra virtual de llibres i ajudar el sector durant el confinament.

La majoria de les llibreries aplicaran avui fins a un 10 per cent de descompte -com en un Sant Jordi habitual- en la compra de llibres. Serà una diada insòlita, també, perquè no serà fàcil veure escriptors signant dedicatòries als lectors.

3 mil roses

L'altra gran protagonista de qualsevol Sant Jordi és la rosa. El president de la Unió de Floristes de Terrassa, Carles Clapés, explica que a molts dels comerços associats sí que muntaran una taula al carrer com a mostra que, malgrat tot, és un dia especial. "Si bé no crec que siguin les parades d'altres ocasions, d'entrada perquè amb aquesta calor, les roses es fan malbé amb més facilitat que a la primavera", diu.

La Unió de Floristes de Terrassa preveu que avui es venguin a la ciutat entre 2 mil i 3 mil roses. "A Catalunya, si en un Sant Jordi habitual se'n venen 7 milions, la previsió és que se'n comprin unes 500 mil", concreta.

El que no hi haurà enguany serà el gerro de Sant Jordi, la peça específica i diferent any rere any, que el gremi encarrega cada Sant Jordi a un artista diferent. "El gerro ja l'hem deixat pel Sant Jordi de l'any vinent, perquè és una peça de col·leccionisme, i de fet si n'haguéssim encarregat un disseny nou aquesta diada, molta gent no l'hauria tingut".