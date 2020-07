Llibreries i floristeries celebren que la gente compri malgrat ser una Diada atípica

23.07.2020 | 12:27

La Diada de Sant Jordi, que és el 23 d'abril, s'ha traspassat a avui, 23 de juliol, en un dia de ple d'estiu marcat per la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes. La gran majoria de llibreries i floristeries faran les vendes en el seu espai interior però així i tot esperàvem una bona resposta dels terrassencs. De fet, a primera hora, cap a les 10 del matí, ja s'han vist els primers clients en establiments com La Temerària i la Casa del Llibre-Cau Ple de Lletres, i també a les floristeries, com a la Gras. Els títols que han començat amb bon peu són "M'explico", de Carles Puigdemont, "Mar d'estiu", de Rafael Nadal" i Pluja d'estels", de Laia Aguilar. Pel que fa a les roses, la vermella continua sent la més demanada però enguany s'ha afegit la blanca, símbol de l'esperança.