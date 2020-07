Escola internacional: molt millor que estudiar a l'estranger

Contingut patrocinat

23.07.2020 | 04:00

Tenir un nivell perfecte d'anglès és bàsic i ho serà encara més en el futur. Un nivell que només pot aconseguir-se amb una immersió total, des de petits, perquè som incapaços d'aprendre una llengua a la perfecció en una acadèmia o estudiant un any a l'estranger en plena adolescència. De fet, dels 0 als 3 anys, el cervell està en procés de desenvolupament i maduració, i és el període més intensiu en l'adquisició de les habilitats de la parla i el llenguatge. Per això, cada vegada són més els pares i les mares que inverteixen en el futur dels seus fills matriculant-los des d'Infantil, o fins i tot abans, a una escola amb una immersió lingüística 100% en anglès.

La Júlia va matricular la seva filla a Gresol Kids, l'escola bressol de Gresol, i aquest any fa el salt a PK3. I ho fa amb uns coneixements sorprenents: "Per a ella, l'anglès és com el català o el castellà, de fet encara no sap què entén i ja parla tres idiomes", explica. De gran, la seva filla partirà amb el mateix avantatge que els milions de nadius en anglès del món, un avantatge que mai tindran ni tan sols els que treballen diàriament emprant aquesta llengua.

El risc davant la pandèmia

El domini total d'un idioma només es pot aconseguir si es comença a estudiar des d'edats molt primerenques, com més aviat millor. És llavors quan hem de començar a lliurar als nostres fills totes les eines per construir-se un futur d'èxit. Que adquireixin els coneixements necessaris per triomfar, amb les competències que els permetran desenvolupar-se de manera plena en el món globalitzat en el qual vivim. Però també hi ha moltes famílies que són conscients que, durant els pròxims dos anys, anar a estudiar a l'estranger serà més difícil que mai per culpa de la pandèmia.

El domini total de la llengua

Una escola internacional i americana com Gresol International-American School no només ofereix l'ensenyament de la llengua i la seva corresponent pràctica, sinó un aprenentatge més profund, per a una millor i major comprensió, i amb un desenvolupament d'unes habilitats diferents. I en un moment com l'actual, el centre també ofereix una seguretat que les famílies agraeixen.

Davant la incertesa generada pel coronavirus, enviar els fills a estudiar a l'estranger no sembla el més segur. Ara mateix, la millor opció és estudiar com a l'estranger però estant a casa, amb tots els avantatges que això comporta i amb la seguretat d'un entorn conegut i controlat.

L'idioma obre la ment a la diversitat

Estudiar a l'estranger serveix per aprendre i dominar l'idioma, per conèixer noves cultures i per afegir un element diferenciador al currículum. Tot això també ho atorga estudiar en una escola internacional com Gresol International-American School, un centre amb una immersió total en anglès des de petits, un ambient internacional, una comunitat diversa i professors, entre d'altres, dels Estats Units, Gran Bretanya, Austràlia... que aporten diferents matisos a la llengua anglesa.

Acreditacions per a les millors universitats del món

A més d'una immersió total en anglès, Gresol ofereix metodologies educatives innovadores, un professorat altament qualificat i la millor educació internacional, com ho acredita Cognia, el líder mundial en certificació d'institucions educatives americanes que busquen l'excel·lència. Cursar els estudis en una escola internacional com Gresol obrirà moltes portes al futur dels nostres fills i filles: podran graduar-se amb el Batxillerat Nacional i el Batxillerat Internacional (ib), que té l'acceptació de les universitats més prestigioses del món. Com podem rebutjar una opció així?

Un entorn segur, motivador i creatiu

Res millor, a més, que estudiar en unes instal·lacions envoltades de natura, a prop dels nuclis urbans però allunyades del centre, on els alumnes gaudeixen d'un ambient tranquil i relaxat, en un entorn immillorable i amb grans zones exteriors on practicar esport, un altre dels pilars del nostre sistema educatiu juntament amb la música i l'art, de les que s'ofereixen Programes Avançats.

Extraescolars de primer nivell sense sortir del centre

Gresol també ofereix la possibilitat de realitzar les activitats extraescolars al mateix centre, amb un programa dissenyat per a despertar, fomentar i potenciar les intel·ligències múltiples sense necessitat de moure de l'escola i amb la intenció d'aprofitar al màxim el temps de què disposen els nostres fills i filles.

Activitats esportives, música, art i ciència són algunes les propostes que s'ofereixen per realitzar durant l'horari escolar. "Els meus fills arriben a casa a la tarda havent fet ja totes les extraescolars i, a més, les fan amb els amics de l'escola", destaca la Marta, mare de Gresol. "No cal que els porti a l'acadèmia per fer idiomes, al conservatori ni que els apunti a fer esport. A Gresol ho tenen tot"

Gresol

. "No cal que els porti a l'acadèmia per fer idiomes, al conservatori ni que els apunti a fer esport. A

Gresol

ho tenen tot"