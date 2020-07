La comarca aprova accions per reactivar la indústria i l'ocupació

Redacció

22.07.2020 | 19:20

Els esforços de les administracions i representants del teixit empresarial i industrial per reactivar les ciutats i el país són ara per ara la prioritat latent. Agents socioeconòmics de la comarca, ajuntaments i Consell Comarcal han arribat a un acord, en una reunió presidida pel conseller vallesà de Desenvolupament Econòmic Local, Xavier Garcès, per un primer paquet d'actuacions immediates dirigides a la indústria i també de caràcter general per a afrontar aquest 2020 en el marc de la pandèmia. El Consell Comarcal aporta dades per donar-nos compte de la situació. La taxa d'atur a la comarca és d'un 13,7%. De fet, s'ha registrat un augment del 4,7% de l'atur al juny respecte al maig i respecte a l'any anterior, l'atur ha crescut un 30,3%. La pandèmia ha provocat l'apertura de 10.600 expedients d'ERTO, que afecten gairebé una de cada tres persones assalariades de la comarca. Per sectors, la secció amb més persones afectades és la indústria manufacturera (29,5%), seguida del comerç (17,5%), l'hostaleria (12%), la construcció (6,2%) i les activitats professionals (5,1%). Ara per ara s'estima que a la comarca hi ha 146.811 demandants d'ocupació.

El Pla de Xoc de la comarca preveu 24 actuacions inicials en 9 àmbits de treball. El primer apartat fa referència a la fiscalitat local i simplificació administrativa. Es destaca en el mateix la creació d'una comissió jurídica per tal de facilitat un grau de cobertura legal i administratiu comú entre els diferents municipis de la comarca per la implementació d'ajuts i bonificacions. També l'intercanvi de bones pràctiques per impulsar l'harmonització entre els municipis, creant "ordenances tipus" i guies. Juntament amb els ajuntaments també es vol facilitat i accelerar la tramitació electrònica en tràmits empresarials, donant suport a les pimes.

Pel que fa als espais econòmics (segona línia de treball), la comarca vol conèixer l'impacte de la crisi en l'ocupació dels polígons d'activitat econòmica per tal de poder-hi actuar. En qualitat d'ocupació (tercer punt del pla), es recollirà la informació de les 60 grans empreses del territori per valorar la seva situació. També es vol identificar les empreses motores locals, amb un alt valor estratègic, que es troben en situació d'ajust o en risc. Es crearà una cartera comuna de serveis de programes d'assessorament i suport per oferir a les Pimes del territori i també per acompanyament a persones provinent de tancaments d'empreses i de processos d'ajust. Seguint les directrius del Pla de Reconstrucció aprovat pel Consell d'Alcaldies s'aposta per una sortida circular a la crisi (punt 4). El Pla de Xoc, doncs, seguirà aquests objectius fomentant la transferència de coneixement i tecnologia per innovació sostenible i l'acompanyament a les indústries que vulguin implementar l'economia circular.

El paquet preveu també noves accions de sensibilització (punt 5) per a les Pimes, per a poder obrir noves oportunitats de negoci relacionades amb la digitalització. També s'activa un servei d'assessorament personalitzat per elaborar i iniciar un full de ruta cap a la transformació digital. Es manté el suport a les iniciatives locals de fabricació de material d'ús sanitari en previsió d'un nou rebrot.

més iniciatives

Es vol impulsar la formació pel treball (punt 6) amb la realització d'un curs modular pels formadors i formadores en FP a la comarca per a la docència híbrida i la creació d'un mòdul general en competències digitals adreçat a l'alumnat d'FP ocupacional previ a l'inici de la formació. Mitjançant la realització d'una taula rodona en formar webinar es generarà debat, apropant els canvis.

El tema de la mobilitat (punt 7 del document) també hi és present en el marc del pla supramunicipal de la qualitat de l'aire que s'està elaborant a la comarca. Hi ha també una aposta per l'economia social i solidària (punt 8) per enfortir el teixit empresarial donant suport a la creació de plataformes locals de distribució als municipis, la compra online i la distribució.

El document es tanca amb la promoció del territori (punt 9), revisant el pla amb el tancament de l'any 2020 per tal d'ajustar les actuacions en marxa i coordinar-se amb el Pla de Reactivació.