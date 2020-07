22.07.2020 | 20:57

En la reunió del comitè de seguiment de la Covid-19 de l'Ajuntament de Terrassa, que va tenir lloc ahir al matí, va decidir-se la proposta d'iniciar amb un caràcter immediat la campanya "Encara som a temps de frenar el coronavirus". L'objectiu és conscienciar la ciutadania que amb l'autoresponsabilitat es pot aconseguir frenar l'expansió del virus a la ciutat. La campanya, que comença avui i s'allargarà fins al pròxim 1 d'agost, està concebuda a mode de repte ciutadà per frenar la tendència a un augment en el nombre de contagis dels darrers dies. La iniciativa utilitzarà diversos canals de difusió i comunicació per demanar la ciutadania que compleixi amb el màxim rigor les mesures de prevenció bàsiques: la mascareta, guardar la distància física de dos metres i el rentat freqüent de les mans. La idea és que tots els públics s'hi puguin sentir interpel·lats, des de tots els punts possibles, ja sigui a l'espai públic, als establiments de restauració o als comerços. L'objectiu és que a partir de missatges punyents i contundents, el conjunt de la ciutadania prengui consciència de la situació i adopti les mesures corresponents per aportar el seu esforç a la comunitat. La campanya preveu utilitzar xarxes socials corporatives, de missatgeria (whatsapp i telegram), webs municipals, cartelleria, opis, publicitat a mitjans de comunicació i vídeos. De cara al mes d'agost, l'Ajuntament preveu altres accions en funció de quina sigui l'evolució de la pandèmia a Terrassa i a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.