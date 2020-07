Una avaria causa retards de 30 minuts a la línia R4 de Rodalies

23.07.2020 | 12:21

Els trens de les línies R-1, R-3 i R-4 de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard des de les 09.30 hores d'aquest dijous a causa d'una avaria a les instal·lacions de l'estació de Barcelona-Sants. Fonts de Renfe han confirmat que la causant dels retards és una avaria en el sistema de senyalització d'Adif entre les estacions de plaça de Catalunya i Sants. Tècnics d'Adif s'han desplaçat fins al punt de la incidència per reparar l'avaria que, si no se soluciona, farà que els retards augmentin al llarg del matí, segons Renfe. Per mitigar l'acumulació de trens, alguns s'estan desviant del seu recorregut i passen per l'estació de passeig de Gràcia, ha informat la companyia ferroviària.