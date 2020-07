Txetxu Sanz presenta candidatura a l'executiva del PSC i denuncia falta de transparència

Jordi Guillem

22.07.2020 | 19:04

L'inusual escenari de la Plaça del Doctor Ventalló va acollir ahir la presentació de la candidatura alternativa a l'executiva de Terrassa del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), encapçalada per Txetxu Sanz. Acompanyat per set membres més del seu equip, Sanz va criticar l'actual executiva i va denunciar la falta d'oportunitats que dóna un partit que entén que cada vegada més confon el grup municipal amb la seva executiva. El grup alternatiu a Alfredo Vega va demanar fer la roda de premsa a la seu del partit, a la Rasa, però se'ls va negar "per motius de la pandèmia de la covid".

Sanz va destacar que seguiran treballant per buscar un consens que considera poc probable. La nova executiva sortirà de l'assemblea que tindrà lloc entre els socialistes terrassencs el proper 9 de setembre. El partit té uns 350 militants a Terrassa. "Primer ens van dir que per presentar-nos necessitàvem el 30% de suports dels militants (és a dir, uns 70) i ara sembla que caldran els avals d'almenys un 10% dels assistents a l'assemblea, que acostuma a comptar amb un centenar de persones. El grup va criticar la confusió que el PSC local genera entre grup parlamentari i executiva i lamenta que no s'hagi fet encara autocrítica després de la desfeta electoral.