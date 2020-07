Sis persones més denunciades per no dur la mascareta a la via pública 

21.07.2020 | 19:32

Dilluns passat, la Policia Municipal va denunciar un total de sis persones per no dur posada la mascareta a la via pública. La primera denúncia es va produir a la plaça d'Esteve. Un particular va informar de la presència d'un grup de persones que no duien la mascareta posada. Una unitat policial va acudir a la plaça, on va trobar una trentena de persones. Totes duien col·locada la mascareta menys una, que va ser denunciada per aquest motiu. Igual que a la Plaça Nova, on la Policia Local va posar dues denúncies. Al carrer d'Edison, un particular va informar que un grup de persones estava al carrer, amb la música molt alta i sense mascareta. Dues unitats s'hi van desplaçar i van denunciar tres persones per no emprar l'element de protecció contra el virus.