Segona campanya d'estiu de donació de sang al centre cívic Maria Aurèlia Capmany

Al centre cívic Maria Aurèlia Capmany

Redacció

21.07.2020 | 20:50

L'Ajuntament de Terrassa torna a col·laborar, per segona vegada aquest mes de juliol, amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST), cedint un espai municipal per a dur a terme una nova campanya de donació de sang durant el període de vacances. En aquest sentit, el Consistori ha posat a disposició del BST el centre cívic Maria Aurèlia Capmany (avinguda Àngel Sallent, 55) per a aquesta segona campanya de donació. La primera es va realitzar al centre cívic President Macià.

La campanya es desenvoluparà durant dos dies: avui i el divendres. L'horari serà entre les deu del matí les dues del migdia. Cal tenir en compte que per tal de prendre-hi part cal demanar cita a través del lloc web donarsang.gencat.cat.

Amb la reactivació de les operacions i tractaments que havien quedat ajornats durant els darrers mesos, la necessitat actual de donacions augmenta, mentre que a l'estiu les donacions acostumen a baixar.

crida ciutadana

És per això que l'Ajuntament de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fan una crida a la ciutadania per tal de mantenir el ritme habitual i necessari de donacions. El Banc de Sang calcula que fins a finals d'agost, els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per tal d'atendre tots els malalts que necessitin un tractament o una operació, així com per poder atendre també totes aquelles persones que hagin resultat accidentades.

En virtut dels protocols existents per tal de lluitar contra la pandèmia de la covid-19, el Banc de Sang garanteix que aquesta serà una campanya absoltament segura per a tots aquells terrassencs que decideixin a prendre-hi part.

Es garantiran les mesures de prevenció i seguretat a les persones que assisteixin a les jornades d'avui i del divendres. Entre altres mesures, els donants disposaran de gel esterilitzant en arribar a l'espai. Hauran de guardar una distància mínima d'un metre amb la resta de persones i tindran a la seva disposició un bolígraf d'un sol ús per tal d'emplenar el qüestionari protocol·lari previ a la donació.