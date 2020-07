Van pujar els ingressos mitjans nets de les llars

21.07.2020 | 20:50

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes van ser de 13.527 euros per persona l'any 2018, un 1,4% més que l'any anterior, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'augment segueix la tendència dels darrers set anys i beneficia fonamentalment les dones majors de 64 anys, que han incrementat els ingressos un 9,6%. D'altra banda, els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes van ser de 33.321 euros, un 1,7% més que l'any anterior.

La taxa de risc de pobresa de l'any passat va millorar 1,8% respecte a la de l'any 2018, una dada que mostra que un 19,5% de persones se situen per sota del llindar de risc de pobresa. Per edats, el col·lectiu més beneficiat per aquesta baixada és el de les persones de més de 64 anys, la taxa de les quals se situa en 12,2%, 7 punts menys que l'any anterior.

Dins d'aquest grup d'edat, les dones tornen a ser les més beneficiades, ja que la seva taxa específica passa d'un 24,6% el 2018 a un 15,5% el 2019.