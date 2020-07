Un Pla de Xoc envoltat d'interrogants

La crisi del coronavirus

22.07.2020 | 18:28

Un ple municipal extraordinari aprovarà demà a la tarda el Pla de Xoc que ha dissenyat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a la pandèmia de la Covid-19. El que inicialment era un Pla de Ciutat per marcar el futur de Terrassa els anys vinents, després de les renúncies dels tres partits de l'oposició, l'equip de Govern va optar per un canvi i dissenyar un Pla de Xoc que ha treballat amb altres formacions i entitats socials de la ciutat.

L'Ajuntament de Terrassa, en una nota de premsa, quantifica el Pla de Xoc en 17, 3 milions d'euros, nou milions dels quals ja estaven pressupostats en l'exercici 2020. La resta (8.112,982) suposen una major despesa al pressupost municipal i la seva execució s'anirà adaptant a la disponibilitat de recursos que hi hagi en cada moment. El Pla de Xoc és molt ampli i s'inclouen partides que ja estaven previstes, el que genera confusió.

Al matí, el PSC, va anunciar que no votaria en contra del pla demà, però tampoc a favor i va denunciar que aquest projecte no prioritza els efectes de la Covid-19.