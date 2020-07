L'oposició vol avançar el desplegament del Pla de Futur Ca n'Anglada 2030

21.07.2020 | 20:50

Els grups municipals de Ciutadans, PSC i Junts per Terrassa han presentat una proposta de resolució per al ple d'aquest divendres consistent en què es compleixin els compromisos amb el barri de Ca n'Anglada. Demanen que es desplegui el Pla de Futur Ca n'Anglada 2030. La situació d'aquest barri és un tema recurrent en els plens municipals. Els tres grups denuncien en el text d'exposició de motius que "la cronificació de situacions d'incivisme i la sensació que l'administració municipal encaixa les denúncies però no entoma els problemes creen desànim i a la llarga malmeten la confiança de la ciutadania en les institucions".

Entenen també que el Pla de Futur ca n'Anglada 2030 "havia de ser una via per entomar la situació d'un barri que presenta una problemàtica històrica de convivència veïnal". Insten, per tant, a l'equip de govern al compliment íntegre i ràpid de la proposta de resolució aprovada el juny del 2018 respectant la metodologia acordada llavors, que té com a base els microprojectes.

educació 360

En el marc del projecte Educació 360, el grup municipal de Ciutadans demana que s'impulsi el flamenc i el ball andalús. "Estan molt lluny de ser un tret regional i han esdevingut una marca global". Demanen que al curs 20-21 s'impulsi el flamenc a escoles i instituts com a eina d'aprenentatge integral.