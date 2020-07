Lluïsa Melgares: "Finalment es demostrarà que no s'ha produït cap irregularitat"

"L'assumpte de les multes perdudes"

22.07.2020 | 10:16

Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde responsable de Territori i Movilitat celebra la intervenció de la fiscalia, ja que "no tenim res a amagar i es podrà demostrar finalment que no s'ha produït cap irregularitat en aquest tema". Melgares, que parla d'un simple error en el procediment "que es va corregir amb totes les garanties del procediment administratiu", diu que no només s'han complert satisfactòriament els protocols interns, sinó que s'han donat explicacions en tots els escenaris possibles.

Melgares destaca la diligència de l'equip de govern en intentar aclarir la situació des d'un començament: "Vam convocar una reunió inicial a iniciativa nostra per donar explicacions, es van donar novament a una comissió informativa, a una altra extraordinària, a la comissió de transparència i al ple municipal, cada vegada que ha sortit el tema; es va parlar amb els sindicats de l'Ajuntament, s'han obert diligències informatives; és impossible més transparència".

Sobre el fet que no hagi declarat el sotsinspector que tenia sobre la taula les multes, com volia l'oposició assegura que ha estat per una qüestió legal: "algú que pot veure compromesa la seva situació amb un procediment administratiu o judicial, ha de tenir totes les garanties que li permet la llei. Va declarar per escrit i va dir que va cometre un error".

Acusa l'oposició de mantenir la polèmica oberta artificialment "només per desgastar l'equip de govern".