El grup municipal socialista prioritzar la tornada a l'escola al setembre

Els socialistes locals volen que hi hagi recusos educatius per evitar la desigualtat.

22.07.2020 | 12:45

El grup municipal socialista té previst presentar quatre propostes de resolució al ple ordinari d'aquest divendres al matí que serà via telemàtica. Una d'elles està relacionada amb l'educació i proposa establir mesures i recursos perquè la tornada a l'escola es pugui fer amb garanties d'equitat. Així mateix creu que hauria d'haver-hi un protocol de com s'ha d'actuar en el cas que hi hagi un segon confinament, sigui parcial o global. A més d'aquesta moció, el PSC també defenserà la creació d'un consell de comerç i turisme per reactivar aquests sectors a la ciutat i estar si hi ha possibilitat que arribin ajuts de la Unió Europea per la Covid-19. Finalment, reiterarà el seu posicionament que la lín8ia R4 de Rodalies arribi fins a l'aeroport, una opció que ha descartat el govern de la Generalitat. Les propostes han estat presentades aquest matí pels regidors Alfredo Vega i Marc Armengol.