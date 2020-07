La Generalitat es planteja limitar les reunions nocturnes al carrer

22.07.2020 | 12:00

El nou secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, recentment anomenat ha declarat que existeix la possibilitat que a les poblacions on s'ha recomanant un confinament voluntari es restringiran les reunions a menys de 10 persones i s'evitaran les trobades de grups al carrer a altes hores de la nit.

La Generalitat estudia mesures que, com aquesta, redueixin l'activitat social, especialment als espais on s'originen la majoria de contagis". Argimon no ha parlat de prohibir, però sí de recomanar que les reunions socials no siguin multitudinàries i tot i que siguin reduïdes, que no es facin a altes hores de la nit, segons ha manifestat a Catalunya Ràdio.

El nou secretari de Salud Pública ha negat que es pretengui prohibir beure, però sí ha dit que és necessària una socialització diferent "A determinades hores es pot beure tranquil·lament a casa".

Aquestes declaracions d'Argimon es poden emmarcar a l'escenari que dibuixen els darrers estudis que diuen que la majoria de contagis es produeixen entre joves, que els contagis són asimptomàtics i es registren a locals i zones d'oci nocturn.