Els socialistes consideren que el document del Pla de Xoc del govern municipal és dispers

22.07.2020 | 12:34

El portaveu del grup municipal socialista, Alfredo Vega, creu que el document del Pla de Xoc que ha elaborat el govern municipal no focalitza les mesures d'emergència per la crisi de la Covid-19. "És un document dispers i amb barreja de coses. Un pla així hauria de tenir uns criteris i explicar per què és re prioritzen uns recursos i no uns altres. Això els que ha semblat després de veure el detall. No entenem, per exemple, perquè aquest pla recull moltes accions que ja estaven previstes, fetes i abonades com, per exemple, la pista de gel que es va posar per Nadal al Vapor Gran i va costar 30 mil euros o tantes altres coses. I tampoc no podem valorar el cost de moltes accions perquè no hi ha una referència temporal. Per exemple, hi ha una partida per material escolar de 2.500 euros; és poc?, és molt? Doncs, no ho sabem?". Vega creu que el necessari seria un pla amb mesures sanitàries i socioeconòmiques. El PSC no votarà a favor ni tampoc en contra perquè pensa que la proposta és positiva però no comparteix el contingut.