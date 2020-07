Els rebrots insinuen certa tendència a l'estabilització

21.07.2020 | 20:37

Els rebrots de coronavirus que han obligat a adoptar mesures restrictives a dues comarques de Lleida i a l'àrea de Barcelona insinuen certa tendència a estabilitzar-se, sobretot el del Segrià, mentre que a la zona metropolitana caldrà esperar a les dades epidemiològiques dels propers dies per confirmar aquesta tendència favorable.

De moment, el nombre de positius de covid reportats a Catalunya ha descendit a 590 en les últimes 24 hores -el dia 15 van arribar a ser gairebé 1.293- en una seqüència de disminució consecutiva des del passat divendres, tot i que caldrà esperar a veure si es confirma o és un efecte de cap de setmana, quan es fan menys proves diagnòstiques.

El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, que ha estat presentat ahir després del seu nomenament oficial en un càrrec que estava vacant des de feia gairebé dos mesos, ha confirmat que estan veient una certa tendència a l'estabilització, tot i que ha parlat "en condicional" i ha dit que aquesta tendència sembla més evident en el cas de la comarca del Segrià que a l'àrea de Barcelona.

En aquesta comarca de Lleida el brot ja ha afectat la capacitat assistencial de l'atenció primària i els hospitals de la ciutat, on hi ha 17 persones a l'UCI -dos menys que ahir- i 164 pacients amb covid ingressats en total, mentre que l'afectació és menor als hospitals de Barcelona, on l'Hospital de la Vall d'Hebron té preparats 24 llits per acollir malalts de Lleida si fos necessari.

Un indici que els brots no s'han convertit de moment en "explosius" i es mantenen estables és que els pacients ingressats a l'UCI a tot Catalunya són 58, el mateix nombre que ahir, tot i que 18 més que fa dues setmanes.

Argimón ha reconegut que a la resta de Catalunya també hi ha brots que s'han de controlar "sense fallar en els pròxims dies" perquè no es converteixin en transmissió comunitària.