Els estudiants de la UPC donen gas al nou monoplaça ecoRX

21.07.2020 | 19:32

La pandèmia sanitària provocada per la Covid-19 no ha frenat el projecte anual de la Formula Student del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa. L'equip d'estudiants que ara hi participen ja han desvetllat com serà el desè monoplaça, l'ecoXR 2020, que ha de competir en les cites internacionals d'enguany i que es pot veure a l'adreça http://youtube/zA7yQwQjquE. El vehicle dissenyat i fabricat pels alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (Etseiaat) és considerat com una de les versions tecnològiques més avançada i més sostenible de tots els que s'han construït fins ara.

I és que el nou monoplaça és diferència de la resta del panorama nacional de la Formula Student per la seva aposta de sostenibilitat, ja que a més de comptar amb quatre motors elèctrics, un a cada roda, aquesta temporada implementa fibres d'origen natural, com la fibra de lli, en els alerons i el mateix seient del pilot. D'aquesta manera, els futurs i futures enginyeres avancen en la incorporació de solucions més sostenibles, com ara l'ús d'inserits de fusta en els més de vuitanta punts d'ancoratge del xassís amb altres sistemes.

És precisament el xassís del nou ecoRX2020 el que tindrà nous laminats reduint així el pes respecte al monoplaça anterior. Aquesta reducció de pes s'ha acompanyat d'un redisseny del paquet aerodinàmic que aconsegueix una reducció de 3 kg de pes. No obstant això, precisa el director de l'equip, Sol Vernet, "el canvi més visible del cotxe és la implementació de tres ventiladors al difusor, que permeten augmentar l'adherència en pista gràcies a l'efecte sòl".

Tots aquests canvis en l'estructura de l'ecoRX2020 han estat acompanyats d'una optimització dels sistemes electrònics del monoplaça que augmentaran la seva velocitat de gestió de dades amb l'objectiu de perfeccionar la resposta del sistema de control independent dels quatre motors del vehicle. D'aquesta manera, el monoplaça millorarà el seu comportament a pista i la seva velocitat de pas per corba. El projecte d'automoció d'un vehicle de carreres al campus de la UPC és una de les apostes de l'Eseiaat per estimular el coneixement i la innovació.

acceptació

La proposta de l'escola va generar una gran acceptació i de seguida es va configurar un equip d'estudiants que es renova en el temps. Els joves i les joves alumnes fan el disseny, la fabricació i cerquen els espònsors per finançar el cost. També busquen un conductor per sortir a pista. Al llarg dels anys, l'ecoRacing ha obtingut resultats meritoris en competicions internacionals, que l'han dut a córrer en la Formula Student de països d'Europa.

Enguany, l'equip s'ha vist obligat a cercar altres vies de treball a causa de la Covid-19. En aquest sentit, Vernet ha explicat que "la situació del confinament i de l'estat d'alarma que hem viscut tots durant els darrers mesos no ens ha aturat. Tots els membres de la UPC ecoRacing ens hem sabut organitzar i no hem deixat de treballar per aconseguir dissenyar i fabricar el nou vehicle que, si tot va bé, podrem portar a pista en els mesos vinents, per continuar aprenent i millorant per tal de continuar creixent com enginyers i enginyeres".