Deixa l'UCI després de 125 dies de lluita al Hospital de Terrassa

J. A.

21.07.2020 | 20:37

Fa molt temps que en les fredes estadístiques sortia a Terrassa un únic pacient que restava a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Terrassa que estava ingressat per la Covid-19. Aquest pacient ja té nom. Es tracta de Raúl Romero. Ahir va posar fi a 125 dies de lluita a l'UCI del centre sanitari egarenc i ara continua amb la seva recuperació a planta. Lògicament ja ha superat el coronavirus. En aquests moments, als centres hospitalaris de la ciutat no hi ha pacients de la Covid-19 que estiguin a l'UCI. Personal sanitari de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Terrassa va aplaudir ahir la sortida del pacient Raúl Romero.

Els responsables de l'hospital, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, han penjat a Twitter un vídeo amb l'emotiu moment en què els portalliteres treien el pacient de la UCI per traslladar-lo a planta.

Una desena dels professionals sanitaris que l'han atès durant més de quatre mesos han corejat el nom del pacient, - "Va Superraúl, molt bé!" - i li han agafat la mà a manera de comiat mentre el pacient saludava amb la mà aixecada en senyal de agraïment.

Els pacients ingressats a l'UCI a ahir a tot Catalunya són 58, el mateix nombre que dilluns, tot i que 18 més que fa dues setmanes. Ara cap a Terrassa.

Segons informen MútuaTerrassa i Consorci Sanitari de Terrassa, al tancament d'aquesta edició hi havia quatre persones ingressades a planta pel coronavirus als centres sanitaris de Terrassa. Concretament tres pacients a MútuaTerrassa i un a l'Hospital de Terrassa.

El nombre de positius de Covid reportats a Catalunya ha baixat per cinquè dia consecutiu i des d'ahir s'han comptabilitzat 590 nous contagis, la meitat que els comunicats el passat dia 15, segons les dades difoses ahir per el Departament de Salut. D'aquests 590 nous positius comunicats en les últimes 24 hores, 143 corresponen a la ciutat de Barcelona -67 menys que dilluns-, 92 corresponen a la regió sanitària de Lleida -113 menys que dilluns-.

petit increment

A la Regió Metropolitana Nord, que inclou Terrassa, la Generalitat ha reportat 141 casos positius, quinze més que dilluns. Pel que fa a conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que comprèn les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, concentra un total de 359 dels nous casos diagnosticats, 86 menys que ahir, i representen el 61% del total de nous positius, dels quals 143 s'han donat a la capital catalana i 75 a la Metropolitana Sud, que inclou a l'Hospitalet de Llobregat i també Sant Feliu de Llobregat, entre altres poblacions afectades per restriccions.