Cursos telemàtics de monitoratge i direcció de lleure educatiu

21.07.2020 | 20:50

El Servei de Joventut de L'Ajuntament organitza una nova edició dels cursos de monitoratge i direcció de lleure educatiu per al setembre. En aquesta ocasió, la formació s'impartirà en format virtual, de la mà de la Fundació Pere Tarrés. Tindrà una durada aproximada de set setmanes. Les inscripcions ja estan obertes i s'han de fer també per via telemàtica. El formulari es pot trobar al web casabaumann.cat.

Els nous cursos s'iniciaran el dilluns 31 d'agost. Els participants s'autogestionaran el temps, respectant els terminis de lliurament de les tasques i indicacions que marqui el tutor del curs. Hi haurà sessions en directe pactades. L'objectiu és que al llarg del curs s'assoleixin els aprenentatges necessaris equivalents a les 150 hores requerides per a aquesta etapa lectiva i una etapa pràctica de 160 hores que culmina amb l'elaboració i lliurament d'una memòria de pràctiques.

El curs de monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil forma part del programa del Pla de Formació en el Lleure que organitza i programa cada any l'Ajuntament de Terrassa per a oferir formació a tots aquells que realitzen activitats amb infants i joves de 3 a 17 anys.