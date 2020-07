Agents socioeconòmics, ajuntaments i Consell Comarcal acorden un paquet de mesures per lluitar en temps de pandèmia

22.07.2020 | 13:20

La comarca ha acordat un Pla de Xoc de 24 mesures per afrontar aquest 2020 en el marc de la pandèmia. Aquestes accions fan referència, per exemple, a donar un nou impuls a l'activitat econòmica i a l'ocupació, i sobretot a la formació en noves tecnologies. També conté accions per la fiscalitat i la simplicació administrativa. El pla té llum verda amb la participació d'agents socioeconòmics, ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Les accions es volen portar a terme després de recollir les dades sobre l'impacte que està tenint la Covid-10 en les empreses i indústries. Cal recordar que la comarca té actualment una taxa d'atur del 13,7% i que s'han portat a terme prop de 10.600 expedients d'ERTO que afecten gairebé una de cada tres persones assalariades de la comarca.