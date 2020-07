Terrassa lidera una entitat per a un servei d'energia públic

Mercè Boladeras

20.07.2020 | 19:58

La ciutat va ser ahir escollida per la presentació de l'inici del procés per constituir l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP). Es tracta d'una iniciativa liderada per Terrassa que vol impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; i desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic més just, democràtic i sostenible.

La presentació va anar a càrrec de l'alcalde, Jordi Ballart, i del regidor de Medi Ambient, Sosteniblitat i Energia, Carles Caballero. També van participar, per via telemàtica, l'alcaldessa de Tàrrega i sotspresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Alba Pijuan, i l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, entre altres autoritats.

La iniciativa té més de 40 municipis i amb una població global de 2.665. 938 habitants. Hi figuren les grans ciutats com Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i també de més properes com Sant Cugat del Vallès. Totes han signat un protocol d'intencions per crear la nova entitat municipalista que té com a repte un servei públic de l'energia.

Durant la presentació, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va destacar que "és un pas important per un canvi de model per lluitar contra l'emergència climàtica. Volem democratitzar l'energia i apostar per les energies renovables. I aquesta nova associació ha de permetre treballar plegats per intervenir en el mercat i ser més que simples consumidors".

Ballart va subratllar que Terrassa, com a tercera ciutat de Catalunya que és, ja ha estat capdavantera en altres iniciatives que tenen com a fi garantir els serveis bàsics. En aquest sentit va recordar que la ciutat és un referent en la municipalització de l'aigua, en la lluita contra la pobresa energètica i en la reprovació de les decisions d'Endesa contra les famílies més vulnerables. I va afegir el seu compromís per implantar un model de ciutat més sostenible; el que anomena com a "revolució verda".

més renovables

Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va reiterar la necessitat de treballar "per una transició energètica amb la vista posada en un servei públic i social que fomenti les renovables d'ús propi". En aquest sentit, Pijuan va es va referir als objectius de la Unió Europea que és arribar al 42% per cent d'ús d'energia renovable l'any 2030. I va lamentar que estem molt lluny d'aquesta fita. "A Catalunya només tenim una contribució del 8% de generació d'energia renovable pel que estem a una escala molt baixa". L'alcaldessa considera que els ajuntaments poden i han de "liderar la producció i distribució de l'energia, de la nova energia, en contraposició als oligopolis que ho fan actualment i contra els quals, moltes vegades, és molt difícil de lluitar. A Tàrrega tenim molts dèficits en el subministrament i molts talls de llum", va posar com a exemple.

Les ciutats que han signat el protocol donaran visibilitat a la nova entitat a finals d'estiu i principis de la tardor. Ara s'estan redactant els estatuts i un cop estiguin hauran de passar pels plens dels ajuntaments per la seva aprovació. S'espera que cap a l'octubre pugui haver-hi una presentació pública de la nova AMEP. Les autoritats municipals que van participar ahir es van mostrar esperançades en poder fer possible un canvi d'escenari. De totes maneres es va anotar que no serà senzill donat que la legislació sobre l'energia és de competència estatal i per tant és l'Estat que ha de modificar les normatives.

canvi legislatiu

Al respecte, el regidor de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat, Carles Caballero, va manifestar que "som conscients que hem de demanar un canvi legislatiu però tenien a favor nostre que Europa ens empara i mentrestant anirem incidint en l'objectiu del nou model energètic". El regidor va evocar que tampoc no va ser fàcil el camí per municipalitzar l'aigua però que, al final, s'havia aconseguit malgrat tots els entrebancs.