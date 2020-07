Raúl surt de l'UCI després de 125 dies d'ingrés

21.07.2020 | 15:43

No tot són males notícies entorn la covid-19. Raúl Romero és un dels pacients dels centres hospitalaris terrassencs que més temps ha estat ingressat l'Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Terrassa, si no el que més. Un total de 125 dies després que els metges decidissin que Raúl havia d'entrar a l'UCI, ha estat traslladat a planta per iniciar la seva recuperació. El personal de Cures Intensives va celebrar amb aplaudiments, com es pot comprovar a les imatges, la sortida de Raúl, desitjant-li una ràpida recuperació.