Obertes les inscripcions pels nous cursos de monitor i direcció de lleure educatiu

21.07.2020 | 11:53

L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Joventut, organitza una nova edició dels cursos de monitoratge i de direcció de lleure educatiu pel mes vinent de setembre. En aquesta ocasió, la formació s'impartirà en format virtual, de la mà de la Fundació Pere Tarrès, i tindrà una durada aproximada de set setmanes. Les inscripcions, també per via telemàtica, ja estan obertes. El formulari es pot trobar al web https://casabaumann.cat/. Els nous cursos es començaran a impartir el 31 d'agost. L'objectiu final és que al llarg d'aquest curs s'assoleixen els aprenentatges necessaris equivalents a les 150 hores requerides per aquesta etapa lectiva i una etapa pràctica de 160?h que culmina amb l'elaboració i lliurament d'una memòria de pràctiques.