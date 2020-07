Dos incendis en dos habitatges el cap de setmana

21.07.2020 | 04:00

Aquest dissabte i diumenge s'han declarat dos incendis a la ciutat. Dissabte, a les 15.05 h, el 112 va informar que al carrer de Sant Crispí, amb el carrer de Sant Honorat, s'havia produït un incendi, tot i que el foc semblava ja apagat. Va acudir al lloc una unitat policial i una dotació de Bombers, que va informar que el foc semblava tenir l'origen a la campana extractora de la cuina i que els inquilins l'havien pogut apagar. Els Bombers van verificar que ja no hi havia perill. Per altra banda, el diumenge, cap a les 11 del matí, una trucada als Bombers van demanar la presència policial a la rambla de la Francesc Macià, amb la plaça de l'Aigua, on hi havia un incendi en un habitatge. Una unitat policial va acudir al lloc. Els efectius van accedir a l'habitatge pel terrat i van trobar una persona a l'interior, la qual va ser traslladada a Mútua per inhalació de fum.