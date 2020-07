Una estudiant de la UPC obté un premi per crear un teixit dels residus del balt de moro per a usos agrícoles

21.07.2020 | 11:38

Carla González, estudiant del grau d'Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC-Barcelona Tech, ha guanyat el 31è premi de l'Associación Espanyola de Químicos i Coloristas Textiles al millor estudi químic tèxtil d'aplicació per a la indústria amb un treball que valora els residus agrícoles del blat de moro, un cultiu que ocupa el 34% del terreny agrícola a Catalunya. González ha creat un teixit que permet fabricar teles anti arrels, lones de compostatge, grans mantes per sostenir talussos i per mantenir la humitat del terra. El treball guanyador s'ha realitzat en el marc d'un projecte dirigit per la professora de l'Eseiaat, Mònica Ardanuy, i ja l'està posant en marxa un grup operatiu per la cooperativa de productors de plantes ornamentals i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.