Els casos de Covid han passat d'11 a 32 en quatre setmanes

Redacció

20.07.2020 | 19:58

L'evolució de la pandèmia de la Covid-19 és incerta perquè d'un moment a l'altre poden sortir nous rebrots com està passant en algunes zones de Catalunya i tornar enrere. L'Ajuntament va activar fa pocs dies un comitè de seguiment, que explica que ara per ara "Terrassa no es troba en situació de transmissió comunitària". Així ho va valorar ahir matí després de tenir les xifres epidemiològiques: 32 casos de Covid-19 l'última setmana, principalment en grups d'infantil i joves.

L'última dada però constata un augment de brots en les darreres quatre setmanes. Aquest nombre de 32 casos representa una mica més del doble del que es van detectar la penúltima setmana (14) i de fa quatre setmanes (11). Les administracions insisteixen a posar-se la mascareta, guardar la distància, i que ho facin especialment la gent jove, ja que els nous casos que han sorgit s'han donat en aquest col·lectiu. El govern municipal ha explicat que es fixa com a objectiu, en aquest moment, incrementar el nivell de prevenció i seguretat contra el coronavirus a totes les activitats ciutadanes, per tal d'evitar la necessitat d'aplicar restriccions més dures per contenir el coronavirus. Però remarca que "és molt important la responsabilitat personal i col·lectiva i aplicar amb rigor les mesures de prevenció, d'aquesta manera es podran mantenir els possibles contagis en el nivell actual".

El comitè de seguiment, reunit ahir matí via telemàtica, va aprovar noves accions com porta a terme treballs de desinfecció d'espais públics i ampliar el repartiment de mascaretes a tots els districtes.

El programa de neteja dels parcs i places comença avui dimarts. La feina s'estendrà a 39 parcs i places i 183 zones infantils. L'acció consistirà a desinfectar els elements de mobiliari urbà que, per altra banda, són els que més s'usen, donat que és estiu i hi ha més nombre d'usuaris, sobretot infants.

Material gratuït

Així mateix, a partir d'avui també hi hi haurà punts de distribució gratuïta de mascaretes a tots els districtes de la ciutat. Als centres cívics i el casal de Can Parellada s'oferiran mascaretes de 16 a 19 h, els dies laborables, inclòs el mes d'agost. Els punts de distribució de mascaretes són als centres cívics municipals Montserrat Roig, Alcalde Morera, Maria Aurèlia Capmany, Avel·lí Estrenjer i President Macià; al casal cívic Can Parellada i a la recepció de l'Ajuntament de Terrassa (accés pel Raval de Montserrat).

A l'edifici històric de l'Ajuntament s'oferiran mascaretes en horari de 9 a 14 h, inclòs el mes d'agost. Per altra banda, s'ha informat que es tanca el punt del casal cívic del Vapor Gran.