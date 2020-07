La diòcesi de Terrassa convoca una jornada pels afectats de la pandèmia

21.07.2020 | 12:00

Aquest diumenge vinent, dia 26 de juliol, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, presidirà la missa a les 20 h a la Catedral Basílica del Sant Esperit a Terrassa amb motiu de la jornada pels afectats de la pandèmia que ha convocat cada bisbe a la seva diòcesi, seguint les indicacions de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola. Consistirà en una celebració de l'eucaristia oferint-la pel descans etern dels difunts, i a la vegada com a agraïment per tot el treball i el sacrifici que es fa per part de tantes persones durant aquest temps, pels sanitaris i voluntaris.