Dos detinguts per delicte contra la salut pública

20.07.2020 | 19:58

Una unitat de la Policia Municipal va aturar el dissabte, a la tarda, un vehicle al carrer de la Mare de Déu de l'Esperança, amb el carrer de la Mare de Déu del Carme, perquè cap dels dos ocupants duia posada la mascareta. Quan els van identificar, la policia va percebre una forta olor a marihuana a l'interior del vehicle. Els agents van trobar una bossa de marihuana amb un pes de 266 g, que el conductor va reconèixer com a propietat seva. Egarvia va retirar el vehicle i el conductor va ser detingut per tràfic i possessió il·legal d'estupefaents per un delicte contra la salut pública, mentre que l'acompanyant va quedar identificat. També va ser denunciat per no tenir l'assegurança en vigor.