Terrassa detecta 32 casos de Covid-19 la darrera setmana

20.07.2020 | 21:50

Terrassa no està encara en una situació de transmissió comunitària de la Covid-19 com està passant a Barcelona i a ciutat de la seva àrea metropolitana, però sí que s'ha observat un augment important dels casos en relació a les xifres que s'han manejat a les darreres setmanes. Si fa quatre setmanes es van detectar 11 casos, la setmana passada se n'han detectat 32, tres vegades més. L'ajuntament, que ha decidit reeditar algunes de les mesures que va posar en marxar durant la primera crisi sanitària, no amaga la seva preocupació i adverteix que "les mesures de contenció que la ciutadania adopti de manera responsable, marcarà l'evolució de la pandèmia els dies i setmanes vinents".

Un dels problemes és la falta de rastrejadors que controlin i facin un seguiment dels positius i dels contactes que hagin pogut tenir, per encerclar els casos i limitar la capacitat de contagi. Es coneixen casos que no estan sent seguits i s'ha proposat a la Generalitat la creació d'un grup de rastrejadors terrassencs promogut pel mateix Ajuntament.

L'equip de govern considera que els efectes de les mesures que s'estan aplicant seran visibles en aproximadament 10 dies i al llarg de les properes setmanes. en aqeust sentit, és essencial actuar ara amb la màxima responsabilitat personal i col·lectiva i aplicar amb rigor les mesures de prevenció, d'aqeusta manera es podran mantenir els possibles contagis en el nivell actual.