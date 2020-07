La crisi del coronavirus

20.07.2020 | 09:14

L'Ajuntament fa un pas enrere en la seva activitat institucional i municipal a conseqüència dels rebrots de la Covid-19 a Barcelona i la seva zona d'influència per prevenir en la mesura del possible rebrots importants a la ciutat de Terrassa. Així, per garantir la seguretat tant dels representants públics com del personal de l'Ajuntament afectat, els plens municipals i els consells territorials i sectorials, es realitzaran novament de forma telemàtica.