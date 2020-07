Més de 40 ciutats impulsen una associació per un servei d'energia públic

20.07.2020 | 12:20

Terrassa ha estat aquest matí l'espai escollit per presentar l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP). Es tracta d'una iniciativa pionera de més de 40 ciutats de Catalunya per la producció i distribució de l'energia. De moment s'ha acordat un protocol d'intencions i s'espera que al setembre es pugui presentar la nova entitat amb els seus estatuts. Amb l'AMEP, Terrassa i la resta de socis municipalistes es comprometen a impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; i desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic més just, democràtic i sostenible. El precedent a Terrassa el tindríem en la gestió de l'aigua. La presentació ha estat a càrrec de l'alcalde Jordi Ballart i del regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero. Així mateix, i per via telemàtica, han intervingut les alcaldesses de Tàrrega, Alba Pijuan, i de Senan, Carmen Ferrer, entre altres.