No es van trobar pistes de Melchor Roldán

19.07.2020 | 11:00

El dispositiu de cerca que es va organitzar ahir a Sant Llorenç Savall per trobar pistes del terrassenc, Melchor Roldán, no va tenir èxit. Impulsat per l'Ajuntament de Terrassa va estar coordinat per Bombers de la Generalitat amb ADF, Protecció Civil i un ampli grup de voluntaris format per familiars, amics i també ciutadans que van voler col·laborar.

Melchor Roldán, de 34 anys, va desaparèixer el passat 9 de juny a darrera hora de la tarda, quan es dirigia a treballar. La darrera pista que es té d'ell va ser el seu cotxe que es va trobar a Sant Llorenç Savall, a la urbanització de Les Marines, lloc on es va organitzar ahir el dispositiu de cerca, impulsat per l'Ajuntament després de mantenir una reunió amb els familiars del jove desaparegut.

Des d'aquesta urbanització, Bombers de la Generalitat van distribuir els voluntaris per grups, que van pentinar diferents rutes de les valls de Mur i d'Horta. La zona ja havia estat rastrejada anteriorment per la unitat canina dels Mossos d'Esquadra, tot i que la recerca d'ahir al matí abastà un radi de terreny més ampli que en anteriors ocasions.