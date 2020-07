La crisi del coronavirus

19.07.2020 | 10:44

L'ajuntament de Terrassa ha decidit reprendre el programa de desinfeccions, centrat especialment en elements de mobiliari urbà on hi pugui haver contacte físci i en zones properes a centres sanitaris com l'Hospital de Terrassa i MútuaTerrassa, CAP, farmàcies, parades d'autobús, jocs infantils, etcètera.