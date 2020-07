Un total de 35 multes per no dur mascareta

Josep Arnero

17.07.2020 | 20:25

El passat dijous dia 9, la Generalitat va introduir l'obligació de portar mascareta en espais lliures, malgrat que existís la distància de seguretat (1,5 metres). Era una mesura dràstica per evitar l'augment de positius i rebrots. Els resultats no han estat positius, però ara més que mai, sembla imprescindible l'ús d'aquest protector. L'arribada d'aquesta nova norma va anar acompanyada de sancions de fins a cent euros per totes aquelles persones que no l'usin. Les policies locals i Mossos poden imposar aquestes multes.

La Policia Municipal de Terrassa ha posat un total de multes 35, fins la matinada d'ahir divendres, per desobeir la llei de la Generalitat de Catalunya 63/2020, on s'estableixen les noves mesures en l'ús de la mascareta.

Com ja és habitual en aquestes situacions, la Policia Municipal va fer els primers dies una feina sobretot informativa. Quan una unitat trobava algú que no portava la mascareta li demanava que se la posés, i en la majoria dels casos les persones requerides ho van fer. Les multes que es van posar els primers dies corresponen a persones que quan se'ls va reclamar posar-se la mascareta, s'hi van negar. Passats els primers dies d'adaptació, al Policia Municipal ha seguit uns criteris més estrictes a l'hora de multar per aquest tema.

Precisament, els primers denunciats varen ser el cap de setmana del 11 i 12 de juliol, en concret un total d'onze persones.

Al llarg de dijous, diferents dotacions policials de servei van identificat i denunciar a 13 persones per anar pel carrer sense la mascareta obligatòria, desobeint la llei de la Generalitat de Catalunya. A les onze del matí es va rebra la trucada d'un particular que va informar que a la plaça de Gernika hi havia deu persones sense la mascareta i sense mantenir la distància de seguretat. Va acudir al lloc una dotació d'agents, que van localitzar a tres persones sense la mascareta, que van ser denunciades per aquest motiu.

Al carrer de la Cisterna, a les 16.50 hores, una persona va ser denunciada per no dur la mascareta posada. També, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a les 17.56 , dues persones hores que passejaven juntes també van ser denunciades, una per no dur la mascareta i l'altra per portar-la sota la barbeta i no fer cas als agents quan aquests li van recordar l'obligatorietat de fer-ne un bon ús.

a la butxaca

També al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a les 18.56 , va ser denunciada una altra persona que passejava i, quan va veure als agents, es va treure la mascareta de la butxaca i se la va posar. Al carrer Nou de Sant Pere, a les 19.45 h, una persona va ser denunciada per deambular per la via pública sense fer ús de la mascareta. Al mateix carrer, tres persones més van ser denunciades per anar juntes sense dur posada la mascareta, tot i que un la duia a la butxaca.

A les 19.49, la trucada d'un particular va informar que al carrer de Wagner, amb la Rambleta de Sant Nebridi, hi havia un grup de persones sense la mascareta. Una unitat policial va acudir al lloc i els agents van poder comprovar que les persones allà reunides es van posar la mascareta només quan es van adonar de la presència policial, quedant advertits. Per últim, Al carrer de la Unió, a les 21.42 , es va denunciar a dues persones més per no dur la mascareta posada, ja que la portaven a la motxilla.

Cal recordar, però, que estan exemptes d'aquesta obligació aquelles persones amb dificultats respiratòries que puguin agreujar-se per l'ús de la mascareta, així com quan el seu ús estigui contraindicat per altres raons de salut, o discapacitat. Tampoc és exigible en el cas de fer esport a l'aire lliure.