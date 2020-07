Terrassa, de moment al marge de les recomanacions de la Generalitat

J. A./EFE

17.07.2020 | 21:35

El nombre de contagis i rebrots segueix augmentant a tot Catalunya, especialment a Barcelona i Lleida i aquest fet ha provocat la intervenció de la Generalitat en forma de recomanacions. Bàsicament es busca limitar al màxim la mobilitat i les relacions socials per evitar que la pandèmia de la Covid-19 arribi a nivells d'onada. Terrassa, de moment, segueix al marge de les propostes de la Generalitat, ja que els nivells d'afectació són baixos comparats amb els de Barcelona o l'Hospitalet. Malgrat aquesta situació, la intranquil·litat és evident, especialment recorden que en tot el procés de desconfinament les mesures de Barcelona es varen aplicar a Terrassa, quan es va decidir integrar les regions sanitàries metropolitanes a Barcelona. La situació de contagi es planteja en les ciutats que fan frontera amb la Ciutat Comtal, però l'amenaça està més present que mai i les autoritats segueixen insistint en la necessitat de no abaixar la guàrdia.

El Govern ha recomanat a uns quatre milions de persones de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i de les comarques lleidatanes del Segrià i la Noguera, que no surtin de casa, excepte per anar a treballar i fer les compres imprescindibles, en haver-se triplicat els casos de Covid-19 en aquestes zones en l'última setmana. Les mesures proposades afecten persones en els municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona: la capital catalana, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.

A Lleida, on ja era vigent el tancament del perímetre a set municipis del Segrià, la recomanació per restringir la mobilitat i les trobades socials s'amplia a una trentena de localitats, incloent també tota la comarca de la Noguera i la resta del Segrià.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que la transmissió comunitària "existeix i és forta" a les zones en què s'ha optat per recomanar els ciutadans que es quedin a domicilis i que els casos de positius per Covid-19 s'han multiplicat per tres en l'última setmana, tot i que no ha facilitat dades concretes. No obstant, ha afirmat que s'ha notat un increment en les arribades de pacients a les urgències dels hospitals catalans, alguns dels quals estan en les unitats de cures intensives. "El tema és actuar abans d'arribar a nivells de compromís per als hospitals", ha dit, com ja va succeir en la primera onada de la pandèmia.

quinze dies

La recomanació general és que només se surti de casa l'imprescindible en els propers quinze dies, fins i tot ja aquest proper cap de setmana, eludint els desplaçaments a segones residències, per "evitar mesures més estrictes que no les vol ningú" en un futur pròxim, ha indicat la consellera. En el cas de l'hostaleria i la restauració, es permet oferir el servei a l'interior dels establiments al 50% de la capacitat, i en les terrasses amb espai de dos metres de distància, tot i que la preferència és fer menjar per emportar.

Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que "el Govern va arribar tard a Lleida i arriba tard a l'àrea metropolitana" per no haver reforçat la vigilància per evitar l'augment de casos de la Covid-19. Colau ha reclamat a la Generalitat que "reforci el rastreig i la (atenció) primària perquè funcioni bé com més aviat millor" i no "tiri la tovallola" amb l'excusa que hi ha transmissió comunitària i es limiti a establir mesures restrictives d'activitats com les anunciades per a Barcelona i dotze poblacions metropolitanes.

Catalunya ha registrat durant les últimes 24 hores 1.111 nous positius de Covid-19, dels quals 195 corresponen a la comarca del Segrià, 346 a la ciutat de Barcelona i 67 a l'Hospitalet de Llobregat, segons les dades difoses ahir pel departament de Salut. El conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que comprèn les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropoliana Sud, concentren 772 dels nous casos diagnosticats, és a dir, el 69,5% del total de nous positius. Segons les dades de Salut, el nombre total de casos positius -PCR i anticossos- acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 80.706.