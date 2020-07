Rull, rebut al Raval després d'aconseguir la semillibertat

Emili González / Efe

17.07.2020 | 21:35

Amb crits de "conseller, conseller", desenes de persones van rebre ahir a la tarda Josep Rull al Raval de Montserrat després que el polític terrassenc hagi entrat en regim de semillibertat, per la qual cosa podrà dormir a casa aquest cap de setmana.

Rull va entrar al Raval acompanyat de la seva parella, la regidora Meritxell Lluís, i es va mostrar "agraït i emocionat" de ser en aquest indret. "No sabeu com he arribat a somniar aquest Raval...", va dir Rull. També l'acompanyava el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol.

Entremig dels "Cants per la llibertat" i després de revelar que havia passat la tarda amb el seu fill petit al Parc de Vallparadís ("ha sigut una normalitat tan bonica", va assenyalar), l'exconseller va apuntar que "el tercer grau no és llibertat, sinó que continua sent presó; i una presó injusta; però les nostres conviccions són més fortes que mai".

Rull i la resta dels líders independentistes empresonats pel "procés" van sortir ahir al matí de les presons on compleixen condemna i per primera vegada poden gaudir del règim de semillibertat que els ha concedit les juntes de tractament dels centres penitenciaris catalans, per la qual cosa podran passar el cap de setmana a casa.

Les juntes de les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig de les Basses han decidit aplicar als nou presos del "procés" la modalitat de règim obert habitual que preveu l'article 83 del reglament penitenciari, de manera que només hauran de fer nit a la presó, entre vuit i onze hores diàries, normalment de dilluns a dijous.

El règim de semillibertat es va fer efectiu ahir mateix, ja que es tracta d'una mesura d'execució immediata que només pot ser suspesa o revocada per ordre judicial.

La primera a sortir de la presó va ser l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que va abandonar la presó barcelonina de Wad Ras abans de les set del matí, i va pujar en un cotxe sense fer declaracions. Posteriorment van sortir de la presó de Lledoners l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Més tard van abandonar aquesta mateixa presó els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, a banda de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i exdiputat Jordi Sànchez. L'última en sortir, en aquest cas de la presó de Puig de les Basses, a Figueres (a la comarca de l'Alt Empordà) va ser l'exconsellera Dolors Bassa.

En declaracions a RAC1, l'exconseller Jordi Turull va assenyalar: "Veurem quant temps dura tot això. Tots sabem que la Fiscalia va absolutament a sac, en termes d'escarment i de venjança".

La Fiscalia ha recorregut fins ara tots els permisos i mesures de flexibilització del règim penitenciari dels presos del "procés", de manera que és previsible que també ho faci en el cas del tercer grau, en el qual, a diferència de les sortides laborals i de voluntariat del 100.2, serà el Tribunal Suprem el que tingui l'última paraula.

Els centres penitenciaris on es troben interns els líders independentistes empresonats pel "procés" han establert les mesures de control i seguiment necessàries per a cadascun dels reclusos, d'acord amb els seus respectius programes de tractament.