Ballart conversant amb els socis del projecte.

Un projecte pilot que té cost zero per a l'Ajuntament

17.07.2020 | 20:25

El nou servei públic de mobilitat mediamabiental que té un caràcter pilot d'un any té un cost zero per l'Ajuntament, segons va destacar ahir el regidor de Medi Ambient, Sosteniblitat i Energia, Carles Caballero. En aquest sentit, el regidor va explicar que aquest servei s'autofinança amb el que paga l'usuari del...