"Pot haver estat un error no prohibir els desplaçaments aquest cap de setmana"

18.07.2020 | 17:35

El director de la unitat de seguiment del coronavirus de la Generalitat, Jacobo Mendioroz, ha admès avui que pot haver estat un error no prohibir les sortides de ciutadans de Barcelona aquest cap de setmana. Mendioroz ha dit que després de l'anunci de les recomanacions de les mesures restrictives fet públic per la Generalitat, si aquestes no funcionen, no hi haurà més alternativa que "un nou confinament domiciliari, que podria ser, fins i tot, abans de quinze dies". Medioroz ha afegit que és necessari que la ciutadania compleixi les restriccions recomanades per la Generalitat per evitar un confinament: "Realment no tenim altres eines de protecció par a la ciutadania".

El responsable del seguiment del coronavirus a Catalunya diu que no respectar la recomanació de no sortir de casa ni de Barcelona per no estar prohibit, és clarament, una errada. I adverteix que s'hauran de prendre mesures si, com a conseqüència de la sortida massiva de barcelonins aquest cap de setmana, es produeixen 300 casos als pobles de la costa.