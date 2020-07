Lleuger repunt de casos a Terrassa, essencialment entre nens i joves

18.07.2020 | 17:03

Terrassa es troba en unes condicions sanitàries raonablement bones i sota control en relació a la pandèmia del coronavirus, segons fonts municipals. En aquests moments s'ha donat un lleuger repunt de casos a Terrassa, 23 al llarg de la darrera setmana, dels quals, 13 s'han donat als darrers tres dies. Es tracta, segons les mateixes fonts, de xifres superiors als 9-10 casos de les setmanes anteriors, que les autoritats comparen amb la situació que es va donar a principis de maig, quan la incidència de la pandèmia a la ciutat ja estava baixant.

L'afectació dels nous casos s'està donant principalment a població infantil, en relació de casals, i grups de joves, bàsicament per les seves relacions socials. També es donen casos adults-joves.

Com hem dit, en relació a la situació general de Catalunya i, en especial, de l'àrea metropolitana de Barcelona, Terrassa es troba en "condicions sanitàries raonablement bones i sota control".

Les autoritats sanitàries terrassenques fan una crida a la màxima responsabilitat individual i col·lectiva i entenen com essencial la col·laboració institucional, per contenir l'evolució del coronavirus. L'Ajuntament i la Generalitat (Salut i Protecció Civil) estan en permanent contacte per compartir informacions i línies d'actuació.

Aquestes dades són absolutament canviants en funció de l'evolució de la pandèmia i es poden complicar en qualsevol moment, d'aquí la importància de la responsabilitat individual.

Cal dir, d'altra banda, que les dades d'afectació del virus no es corresponen directament amb les xifres que es coneixen de persones ingressades als centres hospitalaris de la ciutat. S'ha desfermat una àmplia activitat d'informacions basades en rumors des de fa dies en relació al nombre de pacients, terrassencs o provinents d'altres poblacions del nostre àmbit d'influència. Les darreres dades que es coneixen son de la setmana passada i no s'han fet públiques de noves. En aquell moment hi havia quatre persones ingressades a l'Hospital de Terrassa (una a l'UCI des de fa mesos) i cap a l'hospital de MútuaTerrassa. Ha transcendit, també que hi havia a l'Hospital de Terrassa un nou pacient de 37 anys ingressada, però a hores d'ara no ha estat possible la seva confirmació.