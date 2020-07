Una aula de primària a Terrassa. Una aula de primària a Terrassa.

Un estudi reclama una inversió de 1.163 milions al sistema educatiu

M. B.

17.07.2020 | 20:25

Fa una dècada o una mica més que ningú o quasi ningú preveia que hi hauria dues crisis mundials importants, la del "boom" immobiliari que va esclatar l'any 2008 i la sanitària per la Covid-19 enguany. De la primera semblava que ens havíem refet però la segona, la més recent, no...