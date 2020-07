Bloc 22: aigües fecals, pudor i amenaces La clau

Jordi Guillem

17.07.2020 | 20:25

udor, rates, aigües fecals que ragen per la vorera, excrements, olors insuportables. Aquest és el panorama amb el qual han de conviure diàriament els veïns de l'immoble número 22 de l'avinguda de l'Abat Marcet, a tocar de la Plaça de l'Aigua. El bloc va quedar a mig construir a finals de l'any 2014 i des de principis del 2015 va començar a ser ocupat per famílies sense llar. Els primers "llogaters" no generaven excessius problemes i mantenien de convivència. Han passat, però, ja més de cinc anys. I la situació s'ha anat degradant sense que ningú faci absolutament res.

La majoria d'ocupes del principi han marxat i els que hi ha ara protagonitzen escenes constants d'incivisme i s'encaren amb els veïns que els recriminen els crits, les baralles i insalubritat. La por ha esdevingut un element quotidià per a moltes de les famílies dels edificis dels voltants. Estan cansats de trucar a la Policia Municipal, que només pot actuar de portes enfora. "Tots coneixen ja el bloc número 22. Quan venen ens diuen sempre el mateix. No poden fer res amb relació al que passa dins dels habitatges. La situació és insostenible", explica angoixat un veí, que assenyala que diverses famílies han abandonat el veïnat davant de la impotència que genera la situació.

pisos sense llei

Les canonades estan rebentades i les aigües fecals i tota mena de residus s'escampen pel carrer, provocant constants males olors i impedint passar per la vorera de davant del número 22. A la cantonada, al carrer del Dibuixant Avellaneda, hi ha un local ple de brossa i tancat, per on s'escapa l'aigua.

L'arrel del problema és que el bloc és propietat de la promotora Solvia i el gestiona un fons voltor. Als habitatges, ocupats majoritàriament per gent jove, no hi ha llum ni aigua ni gas.

El deteriorament ha esdevingut irreversible i el banc no té cap interès a sanejar el bloc. Ja fa temps que els veïns es comuniquen i intenten defensar-se a través d'un grup de WathsApp. Darrerament han augmentat les amenaces. "Quan avisem a la policia se'ns encaren i ens insulten. Ens diuen que allò és seu i que no aconseguirem fer-los fora", assegura el veí, que se sent amenaçat i no vol fer pública la seva identitat. No és l'únic que ha tingut problemes amb els ocupes.

Aquesta persona denuncia tràfic de droga i baralles constants. "Molt a prop hi ha un solar abandonat i allí és on trafiquen amb droga. El nivell d'insalubritat és tan elevat que és ple de rates". La denúncia del veí va més enllà. "S'hi ha instal·lat una mena de màfia i tenen a tothom atemorit. Hi ha un individu, a qui tots anomenen el "coix", que es dedica a "vendre" els pisos que queden buits. És el seu negoci particular".

El dia 10 de cada mes és quan més soroll i festa hi ha al bloc 22. "És el dia que reben l'ajuda de l'Ajuntament i ho celebren emborratxant-se. Es peguen entre ells, es roben, es barallen. És realment apocalíptic; indescriptible".

Els veïns han valorat interposar una denúncia. Sembla ser l'única via que els queda després d'haver parlat amb Ajuntament, Generalitat i Solvia. Però no han aconseguit prou quòrum per denunciar.

Ni l'Ajuntament, ni la Generalitat ni Solvia han pogut fer res per garantir l'habitabilitat d'una zona que es troba en una constant degradació. La desesperació creix entre el veïnat