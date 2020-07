El PSC reclama a l'alcalde que se sumi a les recomanacions de la Generalitat per evitar la mobilitat

17.07.2020 | 20:26

Malgrat que Terrassa no es troba a la llista de municipis afectats, el PSC local considera oportú recordar a la ciutadania quines son les mesures bàsiques per contenir l'expansió del virus i frenar els contagis. Els socialistes recorden que "els contagis es produeixen sobretot en trobades socials i familiars. Per tant, el primer objectiu és reduir l'activitat social. Evitar ser molts a les trobades i establir bombolles de seguretat amb les persones amb les que convivim i tractem habitualment". El PSC considera «molt important que des de l'Ajuntament es recordi la ciutadania que prengui consciència que estem davant d'un possible rebrot de conseqüències imprevisibles i que és imprescindible la col·laboració de tothom per tal de frenar-lo. És important no relaxar-se i seguir les mesures de prevenció", asseguren.