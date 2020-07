Oficina de la plaça de Jacint Verdaguer, al centre de Terrassa. Oficina de la plaça de Jacint Verdaguer, al centre de Terrassa.

Horari ampliat en ciutats de l'entorn com Sabadell

16.07.2020 | 21:04

Si bé l'horari generalitzat d'atenció al públic a les oficines de Correos és de 8.30 a 14.30 hores, hi ha excepcions. Rubí i Sant Cugat compten, com Terrassa, amb un horari de matí. Ara bé, en una ciutat de característiques similars a la nostra com Sabadell, l'oficina principal i la sucursal...