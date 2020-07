Dispositiu de recerca de Melchor Roldán dissabte a Sant Llorenç Savall

16.07.2020 | 21:04

L' Ajuntament de Terrassa ha organitzat un dispositiu per aquest dissabte per la recerca de Melchor Roldán, el terrassenc que va desapareixer el passat 9 de juny. Per coordinar l'acció, el consistori ha demanat la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, dels Voluntaris Forestals i d'un grup de persones voluntàries (seran 50). Les tasques de recerca es duran a terme de 9 a 14 h a Sant Llorenç Savall. La decisió ha sorgit després que l'alcalde, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Seguretat, Xavier Fernández, va mantenir una reunió amb familiars de Melchor Roldán Vega, el passat divendres. En aquesta trobada es va plantejar la necessitat de dona continuïtat a la investigació realitzada fis ara pels agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, a més d'ampliar el radi geogràfic de la recerca que s'ha dut a terme. Melchor Roldán té trenta-quatre anys, fa 1,80 metres i quan es va perdre la seva pista vestia pantalons de treball blau marí, samarreta i sabates de seguretat.