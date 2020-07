El CUV examina la visió a un centenar de nens

16.07.2020 | 21:04

Durant aquest mes de juliol, el Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) a Terrassa revisarà la salut visual de prop d'un centenar de nens i nens d'entre 6 i 14 anys d'entitats cíviques de la ciutat com l'Esplai Tremola, L'Esplai La Fàbrica o la Comunitat Islàmica Annour, entre d'altres. El projecte es fruit del treball conjunt entre el Centre Universitari de la Visió i l'Ajuntament i que forma part del programa Mirades Solidàries articulat per l'acció social del CUV. D'aquest programa s'ha informat després de la visita del regidor d'Universitats, Pep Forn, i la regidora d'Infància i Adolescència, Joventud, Adultesa i Famílies, Ona Martínez, que van fer ahir al centre que depèn de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). La visita ha tingut dos guies d'excepció; la directora del CUV, Núria Tomàs, i el degà de la FOOT, Joan Gispets. Els dos regidors han expressat la seva satisfacció pel benefici i l'impacte social dels projectes solidaris que porten a terme com el citat.